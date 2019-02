Ambrus Attila részletesen beszámolt kislánya születéséről

Tegnap este száguldott végig a sajtón a hír: megszületett Ambrus Attila kislánya. Az egykori Viszkis rabló első gyermeke a kiírt dátumhoz képest egy hetet késett, de baba és mama egyaránt jól vannak. Mindenki jól viselte a szülést, még Ambrus is, aki egy tapodtat sem mozdult a szülőszobából.

„Én vágtam el a köldökzsinórt is! – deicsekedett az 51 éves keramikus a Blikknek. – Nagyon büszke vagyok a feleségemre, aki a legkeményebb csaj a világon. Egyetlen hangot sem adott ki fájdalmában a vajúdás és a szülés közben, nem is sírt. Én ezt biztosan nem bírtam volna ki. Mindenki egészséges, a pici és ő is, határtalan a boldogságunk!”

Ambrus Attila azóta is tíz centivel a föld fölött jár. „Csodálatos pillanatok ezek, még szoknom kell az érzést, hogy valóban apa lettem” – mondta boldogan. Ambrus már régebben elhatározta, hogy amikor eljön az idő, el fogja mesélni lányának, hogy ő volt a Viszkis rabló. „Elmagyarázom, hogy sok rossz döntést hoztam, ám ezekből lehet tanulni” – fogadkozott Magyarország egykori első számú bűnözője.