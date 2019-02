Steiner Kristóf a gyerekvállalásról beszél; hogy miként szeretné

Az RTL Klub Reggeli vendége volt Steiner Kristóf, és szóba került a gyerekvállalás, ami egy meleg párnak közel sem könnyű. Az egykor műsorvezetőként dolgozó Steiner múlt évben házasodott össze Nimrod Dagannal, akivel hamarosan világ körüli útra indul, ezzel együtt elhagyja Tel-Avivot, ahol tíz évig élt. Párjával közös terveiben egy gyermek is szerepel. „A gyerek egy olyan kérdés az életemben, amiről azt gondolom, kizárt dolog, hogy ne történjen meg, de LMBTQ-emberként ez bonyolult dolog – mondta az adásban Steiner. – Át kellene vágnunk a rendszert, mert párként nem fogadhatunk örökbe. Egyedülálló szülőknek engedélyezett az adoptálás, de ez hazugság lenne, arról nem is beszélve, hogy ha én fogadok örökbe, akkor a párom nem lehetne a gyerekünk hivatalos szülője, legfeljebb a bejegyzett gyámja vagy nevelője. Izraelben azt is sokan csinálják, hogy Amerikában béranya-programhoz folyamodnak.” Steiner azt is elmondta, hogy elképesztően drága egy béranya, legutóbb 150 ezer dollárról hallott. Videó: