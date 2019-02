Meghan Markle ízületei árulkodnak a szülésről

Az esküvő után nem sokkal jelentették be, hogy Harry herceg és Meghan Markle máris babát várnak. A legújabb royal baby tavasszal érkezik, a szakértők szerint április végén, május elején. Nemrég kiderült, hogy Meghan dúlával szül majd, most pedig újabb információk szivárogtak ki a kismamáról, amiket a The Sun tett közzé.

Egy anatómiai szakértő, dr. Adam Taylor szerint Meghan Markle ízületei hipermobilisak, vagyis hajlékonyabbak, mint az átlag, ami arra enged következtetni, hogy a baba a vártnál korábban érkezik, ráadásul nem lesz nehéz szülés. Ezt az állítást több szakértő is megerősítette, és még azt is hozzátették, hogy a vajúdás időtartama is lerövidül.