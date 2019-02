Irtó cuki fotót posztolt a fiáról Liptai Claudia

Liptai Claudia szerződést bontott a TV2-vel, most leginkább a családjával van. Emellett azért készít minivideókat otthon, amiket egyébként imádnak a követők, és több projektbe is belekezdett, amelyek közül a legtöbb még titkos. A műsorvezető most a kisfiáról posztolt: a cuki kép mellé egy őszinte szöveget írt.

„A legtisztább pillanatok egyike a világon amikor egy gyermek alszik. Olyan törékeny és kiszolgáltatott mégis sebezhetetlenül őszinte. Ő az én egyik csillagom” – írta a fotóhoz Liptai Claudia.