Gundel Takácsnak megvan a véleménye a punkokról

A Legyen Ön is milliomos! játékosával kedélyesen beszélgetett egy uszkve 10 évvel ezelőtti londoni útról Gundel Takács Gábor, mikor is szóba került, hogy a játékos a kiruccanás alkalmával elment a punklegenda Sex Pistols koncertjére. Leragadtak a punknál, mire Gundel Takács meg is kérdezte, hogy „az zene-e”. Hát, mozarti értelemben talán nem, de azért a zenekar gitárosát, Steve Jonest a Rolling Stone zenei szaklap csak felrakta minden idők 100 legjobb gitárosának listájára, Johnny Rotten énekes pedig valószínűleg a világ 20 legjobb frontembere közt szerepelne. Mindegy is, Gundel Takács a punkról így:

A Sex Pistols meg ez: