Kiderült Cookyék második babájának neve

Tavaly év végén jelentték be az örömhírt: Cooky kedvese, Debóra ismét babát vár. A kis Kevin most egyéves, szülei szerint nagyon jó gyerek, és alig várja már kis testvére érkezését. Az időzítés mondhatni tökéletes, ráadásul Kevin mellé egy kislány érkezik – Cookyék nem is tervezhettek volna tökéletesebb családot.

Az új jövevény minden bizonnyal a Lana nevet viseli majd, írja a Blikk. Cooky Kevin születése után mintaapukává vált: már a cigarettát is letette. Kíváncsian várjuk, egy kislány milyen „hőstettekre” fogja késztetni a rádióst.