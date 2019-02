Kiderült, mikor lesz Andy Vajna hollywoodi temetése

Budapesti temetése után Andy Vajna hamvainak egy részét Los Angelesben temetik el. A Westwood Village temetőben nyugszanak Vajna szülei és fia, Justin is. A producer végakarata szerint az ő sírja is oda kerül majd. A Blikk a család egyik ismerősétől úgy tudja, az Oscar-díj-átadó hetében, február 24. előtt pár nappal lesz a temetés.

„Ahogy lenni szokott, a gála hetében már szállingóznak a vendégek Hollywoodba, így a temetéskor már sok kolléga, színész, rendező és producer lesz a városban, akik így személyesen vehetnek végső búcsút a világhírű producertől, akit mindenki tisztelt. Vélhetően ezért dönthetett úgy a család, hogy a szertartás napja a filmes díjkiosztóhoz közeli időpontban legyen” – idézi a lap a Los Angeles-i forrást.

Andy Vajna hamvait a héten szállíthatják ki Los Angelesbe. A producer özvegye, Vajna Tímea is elutazik a szertartásra. Január 31-én Budapesten, a Fiumei úton is eltemették Andy Vajnát, a szertartáson Arnold Schwarzenegger is beszédet mondott.