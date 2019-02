Visszaadta jogosítványát Fülöp herceg

Visszaadta járművezetői engedélyét Fülöp edinburghi herceg, a brit uralkodó férje, aki a múlt hónapban meglehetősen súlyos autóbaleset részese volt. Az idén 98 esztendős Fülöpöt a királyi család kelet-angliai téli rezidenciája, Sandringham közelében érte a baleset január 17-én.

Jóllehet a rendőrségi vizsgálat még tart, az idős herceget számos bírálat érte, különösen azután, hogy már a baleset másnapján Sandringhambe szállítottak számára egy másik Land Rovert a királyi család garázsából, és Fülöp azonnal ismét a volán mögé ült, ráadásul a biztonsági öv becsatolása nélkül vezetett. A rendőrség emiatt figyelmeztetésben is részesítette az uralkodó férjét. Fülöp azonban a Buckingham-palota közleménye szerint végül is úgy döntött, hogy felhagy az autóvezetéssel.

Prince Philip, 97, is to voluntarily give up his driving license, Buckingham Palace announced, less than a month after he was involved in a collision that left a female driver injured pic.twitter.com/ZGS3DirhOF

— CGTN (@CGTNOfficial) 2019. február 9.