Rubint Rékáék hamar otthagyták a 20. Story Gálát – jó okuk volt rá

Rubint Réka és férje, Schobert Norbert már tapasztalt bálozónak számít, már, ami a Story Gálákat illeti: az elmúlt 20 évben mindössze 1-2 olyan alkalom volt, hogy a páros nem volt jelen. Réka, aki egy álomszép Benes Anita-kreációban érkezett a gálára, elárulta, azért szavaztatta meg a közösségi oldalán, milyen ruhát viseljen a 20. Story Gálán, hogy kiderítse, mennyire ismerik őt a rajongói.

Hozzátette, számára nagyon fontos a harmónia, ezért Norbival most is nagyon figyeltek arra, hogy egymással harmonizáló ruhákban érkezzenek. Rubint Réka elmondta azt is, idén miért nem kísérték el őket a gyerekeik, ahogy tették azt tavaly: “Larának lovasversenye lesz reggel, Norbi pedig kamaszodik” – magyarázta az anyuka, kisebbik gyereke miért nem kísérte el őket a gálára.

Mint kiderült, Larát a versenyre Rubint Réka viszi, ezért a páros viszonylag hamar távozott a Story Gáláról.

