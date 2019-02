Megvakult a magyar énekes

Demeter György 6 éve küzd szembetegségével, mára azonban elvesztette a látását. Az 59 éves zenész – aki 40 éve van a pályán, s olyan zenekarokban énekelt, mint a Rózsaszín bombázók az XL Sisters, vagy éppen a Not For Sale, de folyamatosan koncertezik saját zenekarával, a Bulldózerrel is – ennek ellenére sem adja fel a hivatását– írja a ripost.hu.

“Megpróbálták ugyan operációval rendbe hozni, de nem sikerült, így hetek alatt teljesen elvesztettem a szemem világát. (…) Januárban egy vakcinát kaptam, ami javított a helyzeten és az orvosok szerint részlegesen újra fogok látni hamarosan” – mondta el a zenész. „Bár a látásomat elvesztettem, és ha javul is valamit, sosem lesz már százszázalékos a jobb szemem sem, de az éneklés és a zene szeretete tartja bennem a lelket” – tette hozzá.