Istenes Bence és Csobot Adél elmondta, hazaköltöznek-e

„Nyilván nagyon jó érzés volt átvenni ezt a díjat” – kezdte kolléganőnknek Istenes Bence szombat éjjel, nem sokkal azután, hogy a 20 éves Story Gálán neki ítélték az Év Műsorvezetőjének járó díjat. Bence, aki vezetett már műsort Magyarországon és Németországban is, hozzátette, a díj kicsit az elmúlt 11 évet jelenti számára. „Boldog voltam, nyilván. Dobogott a szívem, tök jó, hogy ilyet érez az ember. Jobban megdobban az ember szíve, amikor egy ilyen díjat átvesz.”

Istenes Bence és párja, Csobot Adél a távolabbi terveikről is mesélt. Arra a kérdésre, hogy terveznek-e hosszabb időt Magyarországon tölteni, vagy csak a díj kedvéért tértek haza, Bence elmondta, csak a díj miatt jöttek most haza, a gála után röviddel utaznak is vissza németországi otthonukba.

„Magyarországon már vezettem műsort, Németországban is, szóval most próbálunk más piacokat keresni Adéllal. Különösen Spanyolországon gondolkodunk és Csehországon. Meglátjuk, tárgyalás alatt van a dolog” – viccelődött Istenes Bence.

Ha lemaradtál a 20 éves Story Gálán készült, percről-percre közvetítésünkről, ide kattintva most pótolhatod.