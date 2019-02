ByeAlex megmutatta, hogy nézett ki egyévesen

ByeAlex nem is olyan régen még szokatlan frizurájával sokkolta a rajongókat: január végén írtunk arról, hogy az énekes, aki nem is olyan rég új dallal rukkolt elő, teljesen kopaszra borotválta a fejét. Erről egyébként az Instagram-oldalán közzétett fotójával számolt be az énekes, vaporizerezés közben.

ByeAlex most azonban még ennél is meglepőbb dolgot csinált: Instagram-oldalán egy olyan képet osztott meg, amilyet korábban még soha. Az énekes egész mostanáig ugyanis nem tett közzé magáról gyerekkori képeket, most viszont megosztott egy régi fotót, amin édesanyjával látható, és amin nagyjából egy éves. Íme: