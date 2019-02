Nem bírja tovább Palik László

Marsi Anikó és Palik László gyerekei hamarosan Dominikára utaznak. Ennyire hosszú időt még nem töltött külön a család, hiányoznak egymásnak – írja a Blikk.

„Néhány napja lettünk biztosak abban, hogy meg kell szervezni ezt az utazást. Éreztük, hogy kezdünk elérni egy ponthoz, amikortól

ez az állapot már nem vicces.

Mindannyiunknak tele lett a hócipője azzal, hogy nem láttuk egymást december óta, és erre megoldást kell találnunk” – árulta el Palik László.

„Most tartunk ott, hogy az egymástól távol töltött idő a duplája annak, ami eddig a leghosszabb volt. Az egyetlen, ami egy kicsit könnyít a helyzeten, hogy nagyon sok órát dolgozunk mindennap, és ha vége a feladatoknak, mindannyian próbálunk aludni” – mesélt a dominikai körülményekről a népszerű műsorvezető, aki azt is elárulta, olykor bizony előfordul, hogy több nap is eltelik, mire sikerül beszélni a feleségével, vagy a

két fiukkal, Vilmossal és Vincével.

„Amikor tudnánk beszélni, akkor én vagyok olyan helyen, ahol nincs térerő, vagy már ők isibe, edzésre mentek. Ez egy folyamatos matek, és nem mindig sikerül megoldanunk a feladványt. Úgy két-három naponta jön össze, hogy tudunk beszélni” – sorolta Palik, hogy végül miért nem volt más választás, mint elkezdeni a szervezést Marsi Anikóval, hogy öt napot együtt tölthessen végre a család.

„Eleinte még poénnak tűnt, a fiúk is úgy érezték, hogy

elment a szigorúbb macska,

így kicsit cincoghatnak. Persze az első pillanattól hiányzott nekik Laci, de sosem panaszkodtak. Nagyon büszkék rá, nézik is a műsorban, de most már mindannyiunknak szüksége van arra az ölelésre” – árulta el a Tények műsorvezetője, aki férjével együtt a hét végén árulja el a fiúknak: nemsokára irány Dominika!

„Biztosan nagyon örülnek majd, nemcsak azért, mert együtt lehetnek az apjukkal, de utazni is imádnak és új országokat felfedezni. Abban is biztos vagyok, az egyik első kérdésük az lesz, hogy van-e ott wifi” – tette hozzá nevetve Marsi Anikó, akinek utazási terveit a Tényekben is jól fogadták, megértették, hogy ez most tényleg különleges körülmény.