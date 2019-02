Furcsát mondott Sebestyén Balázs!

A népszerű rádiós és televíziós műsorvezető Sebestyén Balázs a Vasárnapi Blikknek elárulta, hogy 20 évnyi tévézés után már nem elsődleges számára a szereplés. Bár egy-egy műsor kedvéért – ilyen most a Gyertek át! új évada – szívesen feltűnik az RTL Klubon, de ehhez olyan feladat kell, amelynél érzi a kreativitást, a jó feladatot.

„Tavaly voltam a Nyerő Párosban, viszont azóta valóban nem szerepeltem, egészen mostanáig. Az a helyzet, hogy talán

kevésbé motivál az, hogy rendszeresen a képernyőn szerepeljek.

Persze, ha a csatornán olyan műsort terveznek, ami felkelti az érdeklődésemet, akkor jövök szívesen, de már nem mindenáron. Az, hogy mindenképpen ott legyek a képernyőn, már nincs meg bennem húszévnyi aktív tévézés után” – magyarázta Balázs.

„A Gyertek át! tulajdonképpen jutalomjáték számomra. Egyrészt pont ilyen a stílusom, másrészt a producere is vagyok, így a kreatív részéből is kivehetem a részem. Február 21-től megújult formában láthatják a nézők a műsort. Csütörtök esténként egy-egy téma alapján

két, hírességekből álló, négytagú csapat

küzd meg egymással. Azt hiszem, azért is van így eltalálva, mert élvezem én is, a közönség is, sőt talán még a szakma is, így mindenki csak nyer” – mondta mosolyogva Balázs, aki, bár az RTL műsorában is producerkedik, illetve a Rádió 1 reggeli műsorának, a Balázséknak a gyártásában is részt vesz, csak ebben a pozícióban nem tudná elképzelni magát:

A producerkedés nálam hobbi. Szívesen csinálom, ha én szerepelek benne, vagy látok a műsorban fantáziát, de nem akarok feltétlenül ebben elmerülni, a napi produceri munka nagyon nagy meló. Onnan is látom, hogy az én cégem gyártja a rádiós műsorunkat, és tényleg rengeteg vele a munka.

Sebestyén Balázst

egyre többen tartják véleményvezérnek.

Ha megtárgyal egy aktuális témát reggeli műsorában, annak biztos híre megy. Korábban például kritizálta a vadásztársadalmat, ami hosszú ideig beszédtéma volt. Szabadszájú, humoros stílusával tömegeket szólít meg, ezt igyekszik pozitívan használni, sokszor áll ki olyan ügyek mellett, amelyeket társadalmilag fontosnak tart.