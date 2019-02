22 év után újra összeállt az Álljon meg a nászmenet! sztárgárdája

Az Álljon meg a nászmenet! a 90-es évek szép emlékű romantikus vígjátéka. El se hinnénk, hogy már 22 évvel ezelőtt készült – Magyarországon 1997 decemberében mutatták be. Az Entertainment Weekly összehozta egy fotózásra és közös interjúra a film sztárjait, Julia Robertset, Cameron Diazt, Dermot Mulroney-t és Rupert Everettet. De nemcsak az újság fotósa készített róluk képet, hanem Diaz is csinált egy szelfit négyükről.

A kép lassan közelít az egymillió lájkhoz:

Az interjúban a színészek azt is felidézik, hogy a rendező, P. J. Hogan az utolsó pillanatban változtatta meg a film befejezését. Az eredeti elképzelés szerint ugyanis Julianne-nek, Julia Roberts karakterének nagyon hamar megbocsát a Diaz játszotta Kimmy, akinek a kezéről Julianne megpróbálta lecsapni a vőlegényét, Michaelt (Dermot Mulroney).

Julianne itt rögtön összejött volna egy másik férfival, a végső befejezés viszont nem ennyire egyértelmű. Igaz, Julianne-nek ott is új esély mutatkozik a boldogságra, mikor George (Rupert Everett), Michael tanúja felkéri táncolni.