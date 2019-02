A Dal 2019: Acoustic Planet nyerte az első elődöntőt

A Dal 2019 első elődöntőben az Acoustic Planet: Nyári zápor; DENIZ: Ide várnak vissza; a Konyha: Százszor visszajátszott, Petruska: Help Me Out of Here; a The Middletonz: Roses; a The Sign: Ő, az USNK: Posztolj; Vavra Bence: Szótlanság, valamint a yesyes: Incomplete című dalai versenyeztek.

A pontozás és a szavazás a megszokott módon történt, azonban ma már csak három versenyző jutott tovább automatikusan, illetve egy versenyzőt a tévénézők menthettek meg a kieséstől.

Az Acoustic Planet és a Nyári zápor című dal nyerte 45 ponttal a közmédia dalválasztó showműsorának első elődöntőjét.

A műsorból a zsűri döntése alapján a döntőbe került még Petruska a Help Me Out of Here című dallal 42 ponttal,

valamint Vavra Bence, aki a Szótlanság című számot adta elő, amelyért ugyancsak 42 pontot kapott.

A közönség szavazataival jutott tovább Kállay-Saunders András és Slashkovic formációja, a The Middletonz és a Roses című dal, így ez a produkció is ott lesz a február 23-i döntőben.

A Dal 2019 Felfedezettjének járó díjat az Acoustic Planet nyerte.

A két elődöntőben színpadra lépő kilenc-kilenc előadó közül nyolcan mérettethetik meg magukat a február 23-i döntőben. A következő héten megtudjuk, hogy ki az utolsó négy versenyző, akik csatlakozhatnak A Dal 2019 döntőseihez. A következő versenyzők állnak színpadra a második elődöntőben: Oláh Gergő (Hozzád bújnék), Szekér Gergő (Madár, repülj!), Antal Tímea feat. Demko Gergő (Kedves Világ!), Nomad (A remény hídjai), Fatal Error (Kulcs), Nagy Bogi (Holnap), Pápai Joci (Az én apám), Ruby Harlem (Forró)és a Mocsok 1 Kölykök (Egyszer).