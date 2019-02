Új függőségéről vallott Aurelio

Mióta megismertük Aureliót, több nagy kiborulása is volt, de aztán mindig összeszedte magát. Pár napja sírva mesélt a Mokkában a bírósági perről, ami éppen zajlik: embercsempészettel vádolják a valóságshow-hőst. Aurelio ezúttal a sportba menekült a problémák elől, méghozzá egyenesen Dietz Gusztihoz, akivel egy ideje már együtt edzenek.

,,Köszönöm Dietz Gusztáv, barátom, hogy mellettem vagy és támogatsz, hogy foglalkozol velem. Elmondhatom, hogy újra függő vagyok. Most viszont azt kaptam vissza, amiért mindig is éltem. A Sport, a küzdelem, a mozgás, a szenvedés. A KITARTÁS! Idéznélek: Most kiabálj, Champion most kell ordítani! Köszönöm” – írta a közösségi oldalán Aurelio.