Rezes Judit fitt kismama, jól viseli a terhességet

Rezes Judit és Szabó Győző tavaly ősszel jelentették be, hogy gyereket várnak. A színésznő nagyon jól viselte a terhességet, és csak nemrég ürítette ki a naptárát, hogy felkészüljön a kicsi érkezésére. A H.O.M.E. magazinnak megmutatta az otthonukat is, ahol már a gyerekszobát is kialakították, ügyelve arra, hogy a nyolcéves fiuk, Misi igényeinek is megfeleljen.

Rezes Judit igazán fitt kismama, aki a reggeli torna után szeret megpihenni a lakás egyik legfényesebb pontján. A Jászai Mari-díjas színésznőnek saját bevallása szerint lételeme a fény, érdekli a feng shui, és nagyon vágyódik Skandináviába. Hogy milyen közel áll hozzá az északi életmód, az jó néhány dekorációból és a letisztult stílusból is jól látszik.

A 42 éves színésznő március elejére várja a második kisfiát, addig pedig már tényleg csak a pihenésre koncentrál.