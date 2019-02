Újra összeállnak a Négy esküvő és egy temetés színészei, így néznek ki most

Újra összeálltak a kultikussá vált 1994-es film, a Négy esküvő és egy temetés szereplői. Andie McDowell, Hugh Grant és a többi színész egy 12 perces videó miatt gyűltek össze 25 évvel a film után.

A rövidfilmet március 15-én mutatják be a BBC One csatornán, és most érkezett meg hozzá az első plakát.



A One Red Nose Day and a Wedding című alkotás jótékony célokat szolgál. A Red Nose Day nevű akciót a Comic Relief nevű nonprofit szervezet hívta életre 1985-ben. A nagyszabású adománygyűjtésből származó bevételt a szegénység felszámolására és a rászorultak támogatására fordítják Nagy Britanniában és szerte a világban.

A színészeken kívül a kezdeményezésben részt vesz a Négy esküvő és egy temetés forgatókönyvírója, Richard Curtis is, aki a Red Nose Day társalapítója. De csatlakozik Mike Newell, a film rendezője is.

Nem a mostani az első eset, hogy egy népszerű romantikus komédia nyomán készítenek filmet a jótékony cél érdekében. 2017-ben az Igazából szerelem kis folytatását mutatták be a Red Nose Day alkalmából.

(Daily Mail)