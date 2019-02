Varga Iza elképesztően szép kislány volt

Varga Iza a Barátok közt egyik „ősszereplője”, mindenki ismeri a nevét az országban. Az utóbbi időben sokat edz és az étkezésre is odafigyel, így most még kirobbanóbb formában van, mint valaha. Éppen ezért sokkal nőiesebb ruhákba bújik, a rajongók nagy örömére. Nos, a legújabb fotójából pedig az is kiderült, hogy mindig elragadóan nézett ki – gyerekkori képet posztolt.

„Amikor Anna lányom született, és visszamentem dolgozni, kérésemre kaptunk egy babaszobát. Amíg forgattam, a bátyám vigyázott a kislányomra. Hónapokon át. Nagyokat sétáltak, bohóckodtak, énekelt neki, és meséket olvasott. Szabadúszó volt, és inkább éjszaka dolgozott, hogy segítsen nekem. Kiskorunkban mindenki azt hitte, ikrek vagyunk, úgy össze voltunk nőve… Néha még ma is úgy érzem, egyek vagyunk” – írta Varga Iza a közösségi oldalán.