Eljegyezték Jennifer Lawrence-t

Eljegyezték Jennifer Lawrence Oscar-díjas hollywoodi színésznőt, Az éhezők viadala-filmek sztárját – írja a BBC.

Lawrence szóvivője azután ismerte el a hírt a sajtónak, hogy a 28 éves színésznőt egy jókora eljegyzési gyűrűvel az ujján látták New Yorkban barátja, Cooke Maroney társaságában.

A 34 éves Maroney tavaly ismerkedett meg Lawrence-szel. A párost a színésznő régi barátnője, Laura Simpson mutatta be egymásnak. A férfi egyébként műkereskedőként dolgozik, és a New York-i Gladstone Gallery vezetője.

Lawrence és Maroney az esküvő időpontját egyelőre még nem jelentette be, és más részletek sem kerültek nyilvánosságra.

EXCLUSIVE: Jennifer Lawrence wears a massive ring while ‘celebrating’ with her boyfriend https://t.co/RJgZjtlHSC pic.twitter.com/CAf3B7RuqP