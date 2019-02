Közönségkedvenc tér vissza a Barátok köztbe

Varga Iza súlyosan megsérült, így a Barátok közt forgatásait is át kellett alakítani kissé, majd Aradi Balázs horrorsérülése következett; meg is műtötték, így sok időre kiesett a sorozatból. Az elmúlt időszakot negatívan zárta a műsor, hiszen több szereplőt is kiírtak – most viszont újra egy jó hírrel szolgálnak a rajongóknak.

Újra feltűnik a képernyőkön Ábrahám Edit, aki Berényi Claudiát alakította a Barátok köztben 16 évig – írja a Sorozatwiki. „A közönségkedvenc színésznő csak néhány epizód erejéig lesz újra Barátok közt, a történet szerint azért, hogy Péter segítségére siessen. Persze Claudia felbukkanása most is, mint mindig, okoz majd meglepetéseket. Amilyen rövid, olyan emlékezetes lesz ez a látogatás” – mondta Szabó Péter, a Barátok közt sajtósa.