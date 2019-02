Tóth Gabi: ,,A szerelmem múzsaként tekint rám”

A 2019-es Playboy Man Of The Year múzsa kategória jelöltjei közül Rubint Réka, Rujder Vivien és Tóth Gabi is elárulta, kit ihletne meg mint a művészetek istennője.

A fitneszkirálynő, Rubint Réka 16 év boldog házasság után férjét, Schobert Norbit inspirálja legszívesebben. A fitneszikon szerint egy nőnek szüksége van a visszajelzésekre, és a férfira, aki mellett ragyoghat. „Abban, hogy egy nő múzsa legyen, a férfinak nagyon nagy szerepe van. Én Norbi múzsája vagyok, és az is szeretnék maradni mindig. Nekem az a filozófiám, hogy egy nő a férfi mellett tud igazán ragyogni, ha egy nő nőnek érezheti magát, akkor tud mások számára energiát adni. A visszajelzés mindig nagyon fontos, ezt a férfitól várjuk, a férfinak akarunk tetszeni, őt akarjuk meghódítani. Norbitól minden órában kapok visszajelzést, nagyon szerencsésnek érzem magam, mindenkinek olyan társat kívánok az életben, mint ő” – mesélte Réka, akiről talán nem is gondolnánk, de nem mindig merte ennyire megmutatni gyönyörű alakját, férjének ebben is komoly szerepe volt. „Amikor megismerkedtünk, én hosszú, bő pulcsikban és farmerben jártam mindennap. Belőlem Norbi hozta ki a nőt, ő bújtatott ki a pulcsikból, ő készítette, készíttette az első fotósorozatot rólam, ami az első aerobickazettám borítóján szerepelt. Miatta kezdtem el igazán ragyogni” – mondta el Rubint Réka.

Tóth Gabi nagyon hálás, hogy párja, Krausz Gábor múzsája lehet, és mindennap inspirálhatja a séfet az alkotásban. „Szerencsés vagyok, hiszen közvetlen közelből élhetem meg nap mint nap azt, hogy szerelmem, Gábor múzsaként tekint rám. Többször is mondta már, hogy motiválom az alkotásban és ihletet adok neki. Igyekszem mindennap meghódítani a szívét, kedveskedni, és nyugodt otthont teremteni számára, hogy arra koncentrálhasson, amiben olyan nagyszerű. Örülök, hogy ma már a séfekre is művészként gondolunk, ő is hatalmas tehetség, igyekszem inspirálni őt, új célok elérésére ösztönözni, a kreativitásában megerősíteni. Büszke vagyok rá, hogy egy ilyen csodás férfi tekint rám múzsájaként” – mondta el az énekesnő.

Rujder Vivien ma is mindennap múzsának érzi magát, amikor párjával, Kovács Tamással töltheti idejét, de ha más korban élne, a legendás frontember, Freddie Mercury egyik legszebb dalát szerette volna megihletni. „Szívesen éltem volna a hetvenes, nyolcvanas években, hogy csak egyetlen Queen-koncerten ott lehessek, Freddie Mercury felhívjon a színpadra, és nekem énekelje a Love of my life című dalát. Tinédzserkoromban sokat álmodoztam erről, ez is egy igazi múzsapillanat lett volna. Szerencsére most sem panaszkodhatok, hiszen valódi múzsának érzem magam, amikor a kedvesem zongorán játszik nekem, énekel, én pedig táncolok neki” – mondta el a bájos színésznő.