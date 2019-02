Haumann Máté Keira Knightley-val forgatott

Haumann Máté otthonosan mozog a hazai színházi és filmes életben egyaránt, és akkor sem jön zavarba, ha egy-egy külföldi produkcióra kérik fel. A sármos színész tanulmányait Angliában folytatta, így örömmel mond igent az idegen nyelvű produkciókra is, akárcsak a Colette című nagyszabású filmre. „Óriási dolog, hogy egy ilyen produkcióban szerepelhetek. Nagyon örülök minden ilyen felkérésnek, egyébként is egy nagyon jó, érzékeny film lett. Mindig fantasztikus érzés ilyen kreatív emberekkel együtt dolgozni, összetalálkozni ilyen nagy nevekkel” – mondta Haumann Máté, akit nagypapája is inspirált arra, hogy a színészi pályát válassza.

„Sajnos nem ismertem a nagypapámat, egyéves voltam, mikor ő eltávozott. Viszont az utolsó üzenete az volt nekem apukámon keresztül, hogy »üdvözlöm az én örökös haveromat«. Ebben van valamilyen átívelő gondolat. Valami energia ott elindult, és ez áttranszformálódott apura, aki rendkívüli eredményeket ért el… majd én is ezt a pályát választottam” – mesélte a színész a 95.8 Sláger FM-en, ahol az is kiderült, hogy már nagyapja is komoly sikereket ért el a színművészetben. „Nagyapám hölgyfodrász volt, de amikor édesapám az első színházi sikereit elérte, kiderült, hogy az ő apukája is ezen a pályán mozgott kezdetben. Ezt mindaddig ügyesen titkolta” – mondta Haumann Máté a Sláger Témában.