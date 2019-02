Elvontatták Sebestyén Balázs kocsiját, segítséget kért

Sebestyén Balázs a rádióban is mindig hangsúlyozza, hogy betartja a szabályokat, most azonban megszegett egyet. A műsorvezető cirkuszba ment a gyerekeivel, a kocsit pedig a Városligetnél hagyta, ahol most – valljuk be – elég nagy a káosz parkolás téren. A rádiós előbb egy kétségbeesett üzenetet posztolt:

Tudja valaki, hova kell menni ha elvontatták az autóját?? Köszi

– írta a közösségi oldalán. Pár perccel később azonban megoldódott a probléma.

,,Egyébként elképesztő, hogy ha mar a “Cirkusz-Állatkert-Gyógyfürdő” közelében nem tudják megoldani az autóval érkezők számára a normális parkolást, és mindenki ott teszi le a kocsiját ahol tudja-elképesztő káosz közepette-akkor legalább az itteni büntetésekből és az auto-elvitelekből beszedett összeget fordíthatnák végre egy normális parkolás kiépítésére. Nyilván aranybánya itt (is) a büntetésekből kaszálni (22.000 forint autónként) de szívesebben parkolna az ember a fák melletti sár és a záróvonalak helyett egy kulturáltan kialakított parkolóhelyen, vagy éppen parkolóházban! Úgy, hogy minden hétvégén több ezren mennek az állatkertbe, több száz család a cirkuszba, a fürdőről már nem is beszélve… (…) Aki autóval érkezik, az meg vigyázzon, mee gyün a “lopóús” autóó!” – írta Sebestyén Balázs.