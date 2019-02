Visszatérne a Barátok közt egyik szereplője

Tizenhat évig volt Ábrahám Edit mindennapjainak a része a Barátok közt, Claudia karakterének köszönhetően egy ország szerette meg a színésznőt. Miután a sorozatból távozott, tévés feladatokat kapott, és színházban játszott.

Most is egy színpadi szereplésre készül: márciusban mutatják be Molnár Ferenc Olympia című darabját az Ivancsics Ilona és színtársai társulattal. Azt mondja, ez teljesen más univerzum, mint a Barátok közt, amelynek nagyon sokat köszönhet.

Sokszor merül fel, hogy áldás vagy átok szappanopera-szereplőként a színpadra állni: ha bejövök és nem csinálok semmit, akkor is tapssal fogad a közönség, erről tudom, hogy ez Claudia karakterének szól. Azonban hiszem, hogy az előadás végére hozzátettem valamit és akkor már én, mint színésznő kapom az elismerést

– mondta a Borsnak a színésznő.

Ábrahám Edit a szabadidejét a két hónapos unokájával, Lénával tölti, nem győz betelni vele. Bár unokája és a színpad teljessé tette az életét a válása óta, a társkeresés még várat magára.

Úgy érzi, most kerek az élete. Korábban többször feltűnt a Barátok közben, hogy megkavarja a szálakat, és bármikor újra visszatérne a Mátyás király térre.