41 éves Amal Clooney, a nő, aki meghódította a legismertebb agglegény szívét

2013 júliusa volt, amikor George Clooney és az emberjogi ügyvéd, Amal Alamuddin Olaszországban találkozott egy vacsorán. „Elvesztem a szépségében, az intelligenciájában. Olyan lenyűgöző volt, hogy micsoda szenvedéllyel beszél a munkájáról. Azonban fogalmam sem volt arról, hogy mit gondol rólam” – nyilatkozta korábban Clooney, aki először csak e-mail-címet cserélt az ügyvédnővel, és az első randevúra egészen 2013 októberéig várhatott. A hosszú levelezgetéseket Amal szerette volna, ami kezdetben kissé furcsa is volt a színésznek, hiszen korábban soha nem várt több hónapot egy randevúra.

Clooney hosszú évtizedekig lubickolt a sármos agglegény szerepében: ugyan időnként belement kapcsolatokba, de soha nem tűnt úgy, mint aki egyszer még boldog férj és apa lesz. „Ha ismernéd az őrült életemet, akkor tudnád, hogy soha nem fogok újra megházasodni” – nyilatkozta egy korábbi interjúban a színész, aki 1989 és 1993 között Talia Balsam színésznő férje volt. Az ügyvédnő személyisége azonban magával ragadta a Vészhelyzet egykori sztárját, és a híresség belement a játékos ismerkedésbe. Egy korábbi Vogue-cikkből az is kiderült, hogy Clooney mindig a kutyája, Einstein nevében írta meg a válaszait Amalnak. A tréfás történetekben Einstein mindig valamilyen kalamajkába keveredett, amiből az ügyvédnőnek kellett kihúznia. „Amal más volt, mint az összes korábbi párom” – mondta később Clooney.

Amal higgadtsága jegygyűrűt ért

Ahogy közeledett az újabb személyes találkozó időpontja, Amal úgy lett egyre izgatottabb. „Az egyik barátnőmmel találkoztam a randink előtti napokban. Nagyon tanácstalan voltam, mert ez mégsem egy olyan hétköznapi helyzet, hogy csak úgy beültök csacsogni kicsit a Starbucksba. Sejtettem, hogy mivel jár George Clooney-val randizni, de szerettem volna, ha a megismerkedésünk ezen szakasza csak a miénk” – emlékezett vissza az ügyvédnő. Végül Amal javaslatára London egyik legjobb éttermébe mentek.„Mire kijöttünk a helyről, már 50 lesifotós várakozott ránk. De Amal remekül kezelte a helyzetet. Könnyed volt, okos, és nyugalmat sugárzott” – mesélte a színész a randiról a The Hollywood Reporter újságírójának.

És George Clooney ezért is szeretett bele az ügyvédnőbe. Amaltól távol áll minden, ami a felhajtással és a vörös szőnyeggel jár, de akármennyire is nem szereti a lesifotósokat, ugyanúgy nem rendezett jelenteket sem miattuk, ahogyan nem is vágyott az efféle hírnévre. Viselkedése magát a színészt is megnyugtatta, és már itt el is dőlt minden.

Rámosolygott a zsiráfra, és Clooney tudta, hogy ő az igazi

Ezután mindennap találkoztak. „Ez tűnt a legtermészetesebb dolognak a világon… Korábban azt kívántam magamnak, hogy találkozzak azzal a szerelemmel, ami mindent elsöpör, amiben nincsenek kérdőjelek, mert minden annyira magától értetődő. És hirtelen ebben kezdtem el élni” – olvashatóak Amal szavai a magazinban. A nő szerint egy párkapcsolat, egy család az, ami meghatározza a boldogságunkat az életben, ugyanakkora pont ezek azok a dolgok is, amelyekre nincs ráhatásunk. „35 évesen találkoztam vele. Kicsit sem volt nyilvánvaló, hogy az életben megismerkedem egy olyan férfival, akivel megtaláljuk a boldogságot.”

Hasonló rajongással beszél nejéről és a kapcsolatuk elejéről Clooney is. „Elutaztunk egy szafarira Afrikába. Néhány zsiráf odasétált Amalhoz. Csak néztem őket, mennyire csodásak, könnyedek. Készítettem egy fotót a zsiráfokkal mosolygó Amalról, aztán odafordultam egy cimborámhoz, és azt mondtam neki, hogy azt hiszem, feleségül kellene kérnem ezt a csodás nőt. A cimborám csak annyit felelt, hogy ez egy remek ötlet” – mesélte a lánykérésről a színész.

Alig egy évvel a megismerkedésük után már ki is mondták az igent Velencében, nem sokkal később pedig megszületett a házaspár két gyermeke, Alexander és Ella. „Hogy miként tudjuk fenntartani ezt az állandó boldogságot? Sokat vagyunk otthon, vagyis olyan közegben, ami messze van a nyilvánosságtól. Mindketten úgy gondoljuk, hogy a boldogság a legtöbb, amit egymásnak és a gyermekeinknek adhatunk, minden más csak másodlagos” – szögezte le Mrs. Clooney, és a férje sem gondolja ezt másképp. „Sosem voltam boldogabb egy kapcsolatban, és nem is tudnék ennél jobbat elképzelni. 52 évesen megtaláltam az életem szerelmét, ami leírhatatlan… Mellette megszűnik a külvilág zaja, a kritikák sem jutnak át. Amallal egy külön világunk van, mi abban élünk” – nyilatkozta a színész az Esquire magazinnak.

Szülés után sokan megszólták

A színész nem várja el, hogy neje feladja a munkáját. A család az év legnagyobb részét Olaszországban és Angliában tölti, a nyilvános, ha úgy tetszik, vörös szőnyeges megjelenéseket igyekeznek a lehető legkevesebbre csökkenteni. Amal 2018-ban szinte ugyanolyan tempóban folytatta a munkát, mint ahogy a szülése előtt dolgozott. Ennek ellenére több cikkben is támadták, mondván: visszás, hogy a nő, aki az emberi jogokért harcol, közel egy év szülési szabadságot vett ki.

„Ezt nem minden anyuka teheti meg! Az Egyesült Államokban még mindig alig 4 hetet lehetnek otthon fizetéssel a nők a szülés után” – írták például egy blogban. Clooney-ék azonban nem foglalkoznak a kritikákkal, csak az a fontos számukra, hogy a gyerekeik a fotósoktól távol nevelkedjenek. A színész pedig örömmel vállal kevesebb munkát, hogy felesége tovább harcolhasson a jó ügyekért.