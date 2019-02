Exatlon Hungary: megható véget ért Gelencsér Tímea és Gyarmati Panka párbaja

Gyarmati Panka nem volt könnyű helyzetben, ugyanis barátjával, Gelencsér Tímeával kellett megküzdenie az Exatlon Hungary péntek esti párbaja során. „Először nagyon letört voltam, de ahogy már az előző adásban is látható volt, mélypontra jutottam a verseny alatt. A párbajnál már picit el is engedtem a dolgot, hiszen nagyon nehéz helyzetben voltunk. Az is rossz, ha én esek ki, de ha Timi búcsúzik, annak sem tudtam volna örülni, mert jóban voltunk a játék alatt” – mondta Gyarmati Panka, aki alulmaradt Gelencsér Tímeával szemben. Megható pillanat volt, ahogy a lányok zokogva borultak egymás nyakába a párbaj végén. És hogy mit mondott Rákóczi Reni Pankának a búcsúkor? A videóra kattintva megtudhatod!