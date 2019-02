A várandós Lilu új műsort kapott

Február 18-tól (hétfőnként 21:10 órától) valódi nagyragadozók költöznek a képernyőre. Olyan emberek, akiktől eddig távol állt a média, a nyilvánosság, akik csendben üzleteltek és a háttérben mozgatták a szálakat. Most azonban vállalják a szereplést, hogy láthassuk, hogyan gondolkodnak, hogyan kötnek üzletet. Amerikában vagy Angliában már sok éve népszerű az üzleti show, ami végre Magyarországon is látható az RTL Klub-on. Az új műsor címe: Cápák között.

A lélegzetelállítóan izgalmas, biznisz-alapú tévéshow műsor lényege, hogy 5 hazai üzleti nagyágyúval együtt ismerhetünk meg újabb ötleteket, start-up-okat, cégeket, találmányokat, amelyekbe aztán a befolyásos üzletemberek saját pénzükkel beszállhatnak, befektetőként részesedést vásárolhatnak, már ha meggyőzik őket a vállalkozók. Az ötletek prezentálása után a Cápák mérlegelnek és döntenek. Az új tv-show műsorvezetője: Lilu.

Az 5 Befektető, akiket 9 héten keresztül láthat a képernyőn a közönség:

Apró Anna – Egy egészségügyi szolgáltató cég, a Cor-a Zrt.egyik tulajdonosa

Balogh Levente – A Szentkirályi- Kékkúti Ásványvíz Kft. elnöke

Balogh Péter – A budapesti fókuszú angyalbefektető csapat, a Baconsult Kft. ügyvezetője

Fehér Gyula – A világ első számú élő videostreaming szolgáltatója, az Ustream alapítója

Moldován András – Van étteremlánca, a Jack’s Burger, állattenyésztési vállalkozása a Mangal Ilona Kft., szoftverfejlesztő cége, az Animalsoft Kft.

A műsor zsenialitása abban rejlik, hogy az ügyletek, melyek eddig irodákban és üzleti vacsorákon köttettek, mostantól a képernyőn, nyilvánosan zajlanak. A rendhagyó show alapötlete Japánból származik, ahonnan, a BBC-nek hála hamar az egész világra eljutott.