A Dal 2019: Nagy Bogi és Pápai Joci nyerte a harmadik válogatót

A Dal 2019 élő adásába jutott 30 dal előadói közül a szombati harmadik adásban 10 produkció lépett színpadra: Kyra (Maradj Még), a Leander Kills (Hazavágyom), a Mocsok 1 Kölykök (Egyszer), a Monyo Project (Run Baby Run), a Sztárban sztár meg egy kicsi 3. évadának győztese, Nagy Bogi (Holnap), Pápai Joci (Az én apám), Petruska (Help Me Out of Here), a Ruby Harlem (Forró), a Salvus (Barát) és az X-Faktor-győztes USNK (Posztolj).

A Dal 2019 harmadik – és egyben utolsó – válogatóját holtversenyben Nagy Bogi (Holnap) és Pápai Joci (Az én apám) nyerte 41 ponttal. Továbbjutott még az elődöntőbe – egyaránt 40 ponttal – Petruska (Help Me Out of Here) és a Ruby Harlem (Forró), valamint 39 ponttal a Mocsok 1 Kölykök az Egyszer című dallal.

A hatodik továbbjutó a nézők szavazataival az USNK és a Posztolj! című dal lett.

A Dal harmadik válogatójának vendége Balázs Fecó és zenekara volt.

A Dal 2019 első három válogatójából hatan-hatan, összesen tizennyolcan kerültek a két elődöntőbe, amelyeket február 9-én és 16-án tartanak. A február 23-i döntőbe nyolc versenyző jut be.

A Dal 2019 elődöntőjének mezőnye: