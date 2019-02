Vitányi Judit nem kapott jó híreket az egészségi állapotáról

A TV2 Tények Reggel műsorvezetője, Vitányi Judit nem kapott jó híreket. Mint kiderült, pajzsmirigyproblémája mellett inzulinrezisztencia alakult ki nála – értesült a Blikk.

„A tüneteit már korábban is produkáltam, de a legutolsó vizsgálaton már a vérmintám is kimutatta. Picit dühös vagyok magamra, mert a májusi eredményeim nagyon szépek voltak, ezen felbátorodva túlvállaltam magam, aminek meg is lett az eredménye… A doktornő azt mondta, most meg kell támogatnunk a szervezetemet, így egy halom étrend-kiegészítőt felírt, ezek nem gyógyszerek, inkább táplálékkiegészítők” – mondta Vitányi Judit, aki szigorú diétát tart, és heti négyszer edz, ennek köszönhetően kilenc kilót fogyott.