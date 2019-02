Palik László: „Ezt nem láthatják a gyerekeim”

Az Exatlon Hungary stábja több hete elutazott a forgatásra, Palik László gyakorlatilag karácsony után búcsút vett a családjától. Azóta többször bejelentkezett már játékon kívül is, és a TV2 kamerái előtt most a nézői kérdésekre válaszolt. Többek között arra, mennyire nehéz neki a család nélkül.

„Borzalmasan nehéz. Mi nagyon össze vagyunk nőve családként és most már jóval több mint egy hónapja nem láttam őket. Ilyen hosszú ideig még nem voltunk távol egymástól. Amikor jártam még réges-régen Dakar ralikra az is nagyságrendileg úgy három hét volt, tehát ez most minden csúcsot dönt. És ha őszinte akarok lenni – márpedig, ha megkérdezted, akkor nem tehetem meg azt hogy ne az legyek –, ez egy fájdalmas pont.”

Fontosnak érezte hozzátenni Palik László, hogy ez az utazás végül egy családi döntés eredménye volt, amelybe mindenkinek volt beleszólása, beleértve a két fiát is, akiknek ugyanúgy vétójoga volt ebben a kérdésben.

Mivel mi egy nagyon összetartó és fegyelmezett kis közösség vagyunk, ezért azt gondolom, hogy nekem nincs jogom átgondolni most ezt a döntést, akkor lett volna rá lehetőség, lett volna rá idő. Nem láthatják azt a gyerekeim például, hogy mi meg tudjuk gondolni magunkat egy döntés után, ezt mi végigcsináljuk, ha nehéz, akkor is. Az meg, hogy nehéz vagy nem nehéz, az picit lényegtelen, mert döntöttünk.

Palik nemcsak a családjával kapcsolatos kérdésre válaszolt, de arra is, hogyan lett ő kommentátor, mit tanult ehhez, és arra is, mit tanácsol azoknak, akik tőle kérnek fogyókúratippeket.

Itt megnézheted a Palik Lászlóval készült kis videót: