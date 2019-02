Ariana Grande kijavította az elrontott tetoválását, de most kínosabb, mint volt

Mint arról beszámoltunk, Ariana Grande a legújabb, 7 Rings című dalának címét akarta a tenyerébe tetováltatni japán nyelven.

Ám miután feltöltötte az új tetkójáról készült képet az Instagramra, a rajongók egyből jelezték: ha így kerülnek egymás mellé a tenyerén látható írásjelek, az nem azt jelenti, hogy 7 Rings, hanem nagyjából azt: faszénnel működő kis grillsütő.

Ariana Grande’s new tattoo “七輪” means Japanese style bbq grill, not 7 rings. 😭 If you want to know about 七輪, just google “SHICHIRIN” pic.twitter.com/HuQM2EwI62

Gyorsan le is szedte a képet a közösségi oldaláról, és sietve visszament a tetoválóhoz, hogy kijavítsák a hibát.

De megint nem jött össze a dolog. Hiába javasolták neki, hogy a két korábbi karakter közé és kicsit fölé rajzoltassa az ujj jelét, nem oda került az írásjel.

Így most már az díszeleg a tenyerén, hogy kis faszéngrill ujj vagy más fordításban tüzes ujj.

ariana grande loves japanese culture and it’s language so much she doesn’t know ur supposed to read kanji right to left/up & down and ended up with a tattoo that says barbecue fingers pic.twitter.com/NKtns08tpH