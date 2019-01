Zámbó Árpy Zámbó Jimmy haláláról beszél

18 éve már, hogy Zámbó Jimmy elhunyt, halálának körülményei azóta is foglalkoztatják a rajongókat és a családot. Zámbó Árpy most a Mokka kamerájának mesélt arról, hogy a január számára mindig nehéz hónap. „Előjön a halál, előjönnek a körülmények, előjön a temetés, előjön az az… irtózatos rengeteg ember, aki a temetésen részt vett. Ezek a gondolatok mind-mind az én és a testvéreim fejében is ott vannak. Eljön január másodika, és nincs már itt mellettünk a Jimmy” – mondta Árpy, aki egyébként nem győzi hangsúlyozni, hogy ő nem ismeri testvére halálának közvetlen körülményeit, csak azt tudja, hogy egy ismerőse felhívta őt, és azt mondták:

Gyere a kórházba, Jimmy fejbe lőtte magát!

Árpy azt mondja, nem tudta hova tenni a hallottakat. Jimmy testvére arról mesél a kamerának, hogy mi történt a kórházban, sőt arról is beszél, hogy édesanyja nemrégiben komoly balesetet szenvedett, és hogy a nővére is kórházba került egy tüdőgyulladás miatt. Hallgasd végig! Drámai: