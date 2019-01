Kulcsár Edina és Csuti szakítottak az Ázsia Expressz után

Amikor 2017 decemberében Ambrus Attila és a Viszkis azt ünnepelték, hogy megnyerték az Ázsia Expresszt, akkor Kulcsár Edina és Csuti éppen életük egyik legnagyobb válságát élték. Már hogy nem pont akkor, hanem amikor ősszel befejezték a forgatást. A páros a Meglepetés hetilapnak számolt be róla, hogy a forgatás után szétmentek. „Az Ázsia Express után volt egy rövid ideig tartó szakításunk – mondta Csuti. – Edina elköltözött tőlem, én pedig rájöttem, tényleg meg kell változnom ahhoz, hogy megtartsam őt. Nem tagadom, amikor összepakolta a cuccait, és elment, romokban hevertem, sőt sírtam is, mert fájóan üres volt nélküle a lakás. Örök igazság, ha nincs velünk az, akit szeretünk, akkor érezzük igazán a hiányát.” Kulcsár Edina ehhez hozzátette, hogy „a szakításunk után Csuti felhívott, majd volt egy nagyon komoly beszélgetésünk. Kiültünk a teraszra, ahol elmondtam neki, mi bánt, miben kell gyökeresen megváltoznia. Ő pedig megígérte, hogy ez megtörténik. Utólag elárulom, engem is meglepett, hogy mennyire akar, és nem üres ígéret maradt, amit megbeszéltünk.”

Kulcsáréknak azóta megszületett kisfiuk, Medox, életük harmonikus.