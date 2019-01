Tóth Andi a fenekével próbálja elterelni párja figyelmét

Tóth Andi és Szabó Ádám A Nagy Duett alatt jöttek össze, de már előtte is randiztak, bár mindketten tagadták. Azóta is nagyon jól megvannak, sőt az énekesnő már babát is szeretne párjától, bár arra még várni kell egy kicsit. Andi és Ádám a képek alapján már együtt is laknak, ami okoz néha nehézségeket. Mind tudjuk, milyen az, amikor a párunk meccset akar nézni – Andi megmutatta, hogyan próbálja ilyenkor elterelni szerelme figyelmét.

„Próbálom elterelni a figyelmét az uramnak” – írta Tóth Andi, aki egy szál francia bugyiban pózol az ágyon, miközben kedvese focimeccset néz. A kommentelők zöme azt írta, hogy egyből kikapcsolnák a tévét, ha a barátnőjük így feküdne előttük.