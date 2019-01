Meghalt James Ingram R&B énekes

Hatvanhat éves korában elhunyt James Ingram, kétszeres Grammy-díjas R&B énekes-dalszerző – írja a 24.hu. A zenész halálhírét barátja, Debbie Allen színésznő jelentette be a Twitteren. „A legkedvesebb barátomat és kreatív partneremet veszítettem el” – írta.

I have lost my dearest friend and creative partner James Ingram to the Celestial Choir. He will always be cherished, loved and remembered for his genius, his love of family and his humanity. I am blessed to have been so close. We will forever speak his name.❤️ pic.twitter.com/TDJfpbbJWa