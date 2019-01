Májusban Budapestre jön Fatboy Slim

Május 25-én a budapesti Akvárium Klubban lép fel az elektronikus zene egyik legnagyobb világsztárja, Fatboy Slim.

A főváros egyik legnépszerűbb klubja erős lineuppal indul neki a tavaszi szezonnak: az angol DJ-zseni mellett a Tale Of Us, a Lost Frequencies, John Digweed, Matador, Wilkinson, a Noisia, a Netsky, Macky Gee, Markus Schulz, Andrey Pushkarev, Dax J, Perc, a Kruder & Dorfmeister, a HVOB Live, Magdalena, a Kiasmos DJ Set, Egbert, a Tommy Four Seven, Sascha Braemer, a Gorje Hewek & Izhevski, a Le Fleur, a The Yellowheads és a Cleric is fellép majd náluk.

Fatboy Slim harmincéves pályafutása alatt több lemezt kiadott, remek filmzenéket írt, és minden fontosabb zenei díjat bezsebelt. Magyarországi klubban még soha nem lépett fel – ezért is olyan izgalmas hír, hogy végre hozzánk is ellátogat.