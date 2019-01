Koholák Alexa: ,,Most már tisztán látok…”

Koholák Alexával kapcsolatban sok minden homályos, mostanában sokszor nevezték csalónak őt és a férjét, akik spirituális központot üzemeltetnek. Az egykori éjjel-nappalos legújabb posztja szerint sokáig a külsőségeknek élt, szeretett címlapokon szerepelni, ez viszont – elmondása szerint – megváltozott.

,,Amikor a fájdalmaim és magányom, függőségeim már annyira megtelepedtek rajtam, hogy szinte mozogni sem hagytak, és szinte senki nem vette ezt észre az állítólag engem szerető emberek közül, rájöttem, hogy nem látnak engem. De ez nem az ő hibájuk. Csakis az enyém, mert engedtem egy olyan társadalomnak, elvárásnak és világnak, hogy irányítson ami nem is én vagyok. Most már tisztán látok. Szeretem a jelenlegi családom, a csodálatos férjem és a KÖZPONTUNK MINDEN TAGJÁT! Mert óriási megkönnyebbülés tisztán látni és érezni, kilépni a mókuskerékből, nem megalázkodni azért, hogy újra az újságok címlapján legyek. Sajnálom, ha ezzel pár embert elveszítettem, de nem bírtam tovább játszani a tökéletes “Celeb” mosolyt, amit minden reggel magamra festettem. Most láthatjátok az igazi boldog énemet. Szeressetek így! Én mindenkit szeretettel, tisztelettel várok. ŐSZINTÉN! Imádom a jelenlegi életem és soha, de soha, de soha nem változtatnék semmin! Megérkeztem arra a helyre, ahova Liznek kilométereket kellett utazni. Én Budakesziig jöttem, de olyan hévvel és elszántsággal és őszinte szeretettel, szerelemmel, ami meghökkentő lehet mindenkinek. Ilyen érzés felébredni és ilyen érzés az, amikor rádöbbensz, az UNIVERZUM mindig tálcán kínálja neked a lehetőségeket, neked csak élned kell vele! ÉN ÉLTEM, ÉS MILYEN JÓL TETTEM” – írta a közösségi oldalán Koholák Alexa.