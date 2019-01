Hosszú Katinka dönthet Shane Tusup életjáradékáról

Mint arról az NLCafé is beszámolt, véget ért Hosszú Katinka és Shane Tusup válópere, sikerült megegyezniük, már csak egy dolog maradt: Hosszú Katinka 2024-ben tölti be a 35. életévét, ami után jogosult lesz az állam által finanszírozott olimpiai életjáradékra, így a sportolónő négy riói érme után akár négy tréner is kaphat – körülbelül havi bruttó 583 750 Ft – járadékot. Persze az úszónő egyedül Shane Tusupot is megnevezheti felkészítőjeként, de akár le is hagyhatja a listáról – értesült a Blikk. Az ügyben Hosszú Katinka nem nyilatkozott.