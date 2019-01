Egy félelmetesen jóképű srác, aki Leonardo DiCaprio babérjaira tör – Ismerd meg Timothée Chalamet-t!

Igéző zöld szemek, hanyag elegancia, természetes lazaság – Timothée Chalamet le sem tagadhatná francia származását. Ha nem Amerikába születik, akkor ma már Franciaországban lenne filmcsillag, ugyanis kettős állampolgár. Tavaly ismerte meg a nevét a világ a Szólíts a neveden című szerelmes filmnek köszönhetően, de a csillagok állása alapján már 2014-ben sztárrá kellett volna válnia, ugyanis papíron fontos szerepet kapott Christopher Nolan sokak által ajnározott és még többek által látott sci-fijében, a Csillagok között-ben: ő játszhatta el a főszereplő, Matthew McConaughey fiát. Csakhogy ami elméletben fontos szerepnek tűnt, a gyakorlatban nem lett az. A végső változatban Chalamet nagyon kevés játékidőt kapott. A fiú tudta, hogy megkapta az élettől a lehetőséget arra, hogy sztárrá váljon, de amikor beült a moziba, elsírta magát. Nem a meghatottságtól – bár tetszett neki a film –, hanem attól, hogy azt hitte, a szerepe nagyobb lesz. Állítása szerint a moziból egyenesen hazament, és egy órán keresztül bőgött. Az elszalasztott lehetőséget siratta. Benne volt a pakliban, hogy többé nem lesz ilyen sansza. Nem tudhatta, hogy három év múlva minden megváltozik körülötte.

Majdnem ő lett az új Pókember is

Timothée Chalamet annyira frissen vált sztárrá, hogy a január végén hazánkban bemutatott filmjében, a Csodálatos fiúban is sima casting útján szerezte meg a főszerepet. Ő is csak egy volt azon sok száz színészpalánta közül, akik sorban álltak a meghallgatáson, hogy eljátszhassák Nic Sheffet, a tinédzserként súlyos drogfüggővé vált fiút, akit az apja (a filmben Steve Carell) próbált visszarángatni a szakadék széléről.

A szerepet csakis a tehetségének köszönhette, hiszen a casting idején még senkinek nem mondott semmit a Chalamet név. Kezdő színészként az utóbbi éveit castingról castingra járva töltötte, és persze rengeteg elutasításban volt része. Ezek közül kettő volt, ami különösen fájt neki. Egyszer Tim Burton (Ollókezű Edward) mondott nemet rá, amit azért viselt nehezen, mert a rendező amúgy nagy kedvence, másodszor pedig az küldte padlóra, amikor nem ő, hanem Tom Holland kapta meg Pókember szerepét a Marvelnél, mert ez egy csapásra szupersztárrá avatta volna. Végül azonban állítólag egyáltalán nem bánja, hogy nem így alakult, és hogy két olyan bolhafingnyi költségvetésű mozinak köszönheti az ismertségét, mint a Szólíts a neveden és a Lady Bird, melyek tavaly egymással is szoros küzdelemben voltak az Oscarért.

Talán az segített, hogy ezekben a filmekben nem azért szerepeltem, mert azt hittem, hogy ismertté válhatok általuk. Ezek kicsiny művészfilmek, nem sok esély volt rá, hogy nagyot robbanjanak. Egyszerűen csak jó filmekben akartam szerepelni

– foglalta össze a lényeget.

Francia gyökerek

Timothée Chalamet 1995. december 27-én született New Yorkban amerikai zsidó anyától és francia protestáns apától, aki az UNESCO-s munkája miatt került az Egyesült Államokba. A művészi vénája nem a semmiből jött, édesanyjának táncos múltja volt, és a nem túl távoli rokonságban találhatunk rendezőt, producert, forgatókönyvírót és színésznőt is. Ettől függetlenül egyáltalán nem volt egyértelmű, hogy a srác a színészetnél fog kikötni. Évekig nem találta a helyét az iskolában, az egyetlen örömet a focizás nyújtotta számára. Még az is megfordult a fejében, hogy futballista lesz. Aztán néhány boldogtalan év után a szülei átíratták egy művészeti suliba, és végre, hosszú évek után rájött, hogy a tanulás nem feltétlenül kényszer, miután felfedezte magának a színészetet. Sorra szerepelt az iskolai darabokban, hozzá hasonló barátokra tett szert (például itt lett a haverja Ansel Elgort, a Baby Driver főszereplője), és kezdett rájönni, hogy mi lesz belőle, ha nagy lesz. Iskolás éveiben sok időt töltött Franciaországban is: a szülei gondoskodtak arról, hogy kialakuljon a kötődése az öreg kontinens iránt. (Valószínűleg nem is kell sokat várni arra, hogy egy francia film főszerepében is feltűnjön, feltéve, ha elengedik a hollywoodi ügynökei egy kis kiruccanásra.) Gyerekként szerepelt reklámokban, kis epizódszerepeket kapott sorozatokban, és ebből a korszakából talán a legnagyobb falatnak az bizonyult, amikor a Homeland című népszerű sorozatban játszhatta el az alelnök lázadó természetű fiát.

Barackkal maszturbálni jó

Chalamet azért jelentkezett a Szólíts a neveden egyik főszerepére, mert nagyon tetszett neki André Aciman regénye. Bár a film legnagyobb visszhangot kiváltó jelenete az lett, amikor a karaktere, Elio egy érett barackkal önkielégít, Chalamet számára ez a történet nem a szexről szólt.

Ez egy szerelmi történet. Nem a szexjelenetek az igazán fontosak benne. A két srác közti szerelem különleges és szenvedéllyel teli, de persze ott van benne a jelenet is a barackkal. Ez akár viccesnek is tűnhet, de számomra azért volt fontos, mert ez a szcéna metamorfózisa sok olyan gondolatnak, ami a filmben található.

A Szólíts a neveden-t a 2017-es Sundance Filmfesztiválon kapta fel a szakma, de közel egy év kellett ahhoz, hogy a film tényleg beérjen, és igazi Oscar-favorittá váljon. Ebben persze erősen közrejátszott az is, hogy Timothée Chalamet mellett a főszereplőtársa, Armie Hammer, valamint Luca Guadagnino rendező is a fél világot körbeutazta a sikerért. Szinte nem volt olyan nagyobb fesztivál vagy sajtóesemény, ahol ne képviselte volna valamelyikük személyesen a filmet, és a hónapokig tartó „turnézás” meghozta az eredményt. Mindenki erről a filmről beszélt, Timothée Chalamet pedig a harmadik legfiatalabbként szerzett Oscar-jelölést. Teljesítményét csak erősítette, hogy egy másik Oscar-jelölt filmben, a Lady Birdben is szerepelt, bár ott jóval kevesebb játékidőt kapott gazdag szívtipróként.

Chalamet Magyarországra jön

Timothée Chalamet úgy tett szert óriási rajongótáborra, hogy még egyszer sem szerepelt igazán népszerű tömegfilmben. Ilyen szempontból kissé a fiatal Leonardo DiCaprióra emlékeztet, aki a Titanic előtt többnyire érzékeny szerzői filmekben mutatta meg, mekkora színész rejtőzik a kis szőke gyerekben. Amikor októberben Londonban jártam, épp a Csodálatos fiú díszbemutatója volt a Leicester Square-en, és nem lehetett megmaradni a téren a sok örömsikolytól, ami Chalamet érkezésekor hangzott fel. Pedig még csak egy szédítő karrier elején vagyunk. A jövő mindenesetre ígéretes. Timothée nemrég forgatta le a Kisasszonyok sztárokkal teli új adaptációját, V. Henrik királyt fogja játszani a The King című netflixes történelmi drámában, jelenleg pedig Wes Anderson sztárparádéját forgatja The French Dispatch címmel. Magyar szempontból azonban a lényeg az, hogy a Dűne legújabb adaptációjában ő játssza a főszerepet. Hogy miért fontos ez? Mert a filmet várhatóan Magyarországon forgatják, szóval szerencsésebb polgártársaink személyesen is megtapasztalhatják majd Timothée Chalamet ellenállhatatlan sármját.