Pásztor Anna szexi terhesfotókat mutatott

„Örülök, hogy sikerült megörökítenünk a pillanatot, sokszor erőt adnak a folytatáshoz” – írta az Instagramon megosztott szexi fotók mellé Pásztor Anna, az Anna and the Barbies énekesnője, aki a fotókkal kislánya 3. születésnapját is ünnepli.

Legalábbis ez derül ki a fotóhoz mellékelt leírásból, amiben Anna azt írta: „9. hónap Zoéval és Benivel! Pont 3 éve, ilyenkor bújtunk össze először Zoé-babával. Mindent megért, mind a kétszer. Minden nő szuperhőssé válik a várandósság alatt… én legalábbis akkor voltam életemben a legerősebb és egyben a legtörékenyebb is.”