Liptai Claudia az ősi ellenségével nézett szembe

Liptai Claudia úgy döntött, hogy megmutatja Insta-követőinek, hogyan és mivel is telnek a hétköznapjai. A műsorvezető az életébe való betekintést a mérlegeléssel kezdte, ami – mint kiderült – a legnagyobb ellensége.

„Elkezdek egy új sorozatot. A címe nagyon egyszerű: Mindennapjaim. Mivel is kezdhetném, mint azzal, hogy szembenéznek ősi ellenségemmel, a mérleggel” – írta a minivideójához Liptai, aki nemcsak a frissen mosott hajára tekert törölközőturbánt vette le, hanem a fülbevalóit is kiszedte, sőt a rágóját is, hogy minél kevesebbet mutasson alatta a mérleg.

Mint a videóban is látszik, nincs kibékülve a jelenlegi súlyával. „Utállak!” – búcsúzott el fürdőszobai mérlegétől.