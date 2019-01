Gáspár Laci edzőteremből posztolt – rá sem ismerni

Gáspár Laci még tavaly döntött úgy, hogy életmódot vált: ennek részeként pedig nem csak az étrendjén változtatott, de szinte minden nap edz is. Az eredmény már az év végén látványos lett. Az X-faktor mentorának testét egy profi testépítő is megirigyelte volna. Legalábbis az Instagramon közzétett fotók alapján.

Laci egyébként nagyon komolyan veszi az edzésrendjét, olyannyira, hogy azt még karácsonykor sem volt hajlandó megszakítani. Még az ünnepekkor is az edzőteremből posztolt. És ebben nincs változás azóta sem. Az Instagramra töltött legfrissebb fotóját is egy edzőteremben készítette. Biztosak vagyunk benne, hogy a fotókat elnézve még a testépítés egyik legnagyobb ikonja, Arnold Schwarzenegger is elismerően csettintene.