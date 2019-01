Lagzi Lajcsi végrendelkezett

Lagzi Lajcsi a Borsnak mesélt arról, hogy végrendeletet írt. „Az örökség szétosztása na­gyon összetett és komplikált dolog, főleg úgy, hogy több minden a tulajdonomban, résztulajdonomban áll. Az elmúlás mindenkit váratlanul érint, a távozásra aligha lehet felkészülni, épp ezért, ha egyszer búcsúznom kell, akkor azt legalább úgy tegyem, hogy mindent elrendeztem magam körül. Születésnapom alkalmával engem is megérintett az elmúlás gondolata, úgyhogy már a végrendeletemet is megírtam, ami az ügyvédemnél van letétbe helyezve. A pénzügyi kultúrám részéhez nemcsak a jövedelem felhalmozása, hanem annak megőrzése is hozzátartozik, így hát a javaimat szeretném azokra az emberekre hagyni, akiknél tudom, hogy jó kezekben lesznek” – mondta Lagzi Lajcsi, aki pontosan végiggondolta, ki mit fog örökölni.