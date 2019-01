Dobó Kata könnyezve beszélt Andy Vajnáról

A Kölcsönlakás című filmjével rendezőként debütáló Dobó Kata könnyeivel küszködve emlékezett meg a január 20-án elhunyt Andy Vajnáról az ATV Start műsorában. A színésznő és a filmproducer több mint 7 évig egy párt alkottak, 12 éve szakítottak, ennek ellenére az utolsó pillanatig rendkívül jó kapcsolatot ápoltak egymással.

“Szerencsés helyzetben voltam, hogy a közelében lehettem, mert nagyon sokat tanultam tőle, nagyon sok szempontból. Azt hiszem, az az Andy, akit én ismerek, azt kevesen ismerhetjük. Nem volt nála jobb ember, nem tudom mi lesz majd ezután. Egy olyan űrt hagyott maga után, amit szerintem nem lehet betölteni” – hangsúlyozta Dobó Kata.

Majd hozzátette: „Amikor azt mondtam, hogy nagyon sokat tanultam tőle – több mint 20 éve ismerem – az elmúlt másfél évben még inkább. Szívtam magamba mindent, amit a filmezéssel kapcsolatban ezen az oldalon (azaz rendezőként – szerk.), nyilván színésznőként is nagyon sokat segített.”

Elmondása szerint az egész karrierét Andy Vajna indította el. “Nem tudom, mi lett volna, ha nincs A miniszter (A miniszter félrelép c. film – szerk.). Nyilván akkor is színésznő leszek, hiszen a főiskolára már felvettek akkor, de biztos, hogy más utat jártam volna be, hogy ha nem válogatnak be A miniszter félrelépbe” – jelentette ki Dobó Kata.

“A lenyomata ott lesz ezen a filmen is (a február 14-én bemutatásra kerülő Kölcsönlakás című film – szerk.). Nagyon sok mindenben segített, de ugyanakkor abszolút szabad kezet kaptam, például ha jól emlékszem, talán egyszer volt kint a forgatáson. Ezt egyfajta bizalomnak vettem, hogy azok az anyagok, amiket látott nap, mint nap a vágószobában, talán az meggyőzte arról, hogy nem kell mindig ott lennie” – emelte ki a színésznő.