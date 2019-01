A Dal 2019: a Fatal Error nyerte a második válogatót

A Dal 2019 élő adásába jutott 30 dal előadói közül a szombati második adásban 10 produkció lépett színpadra: az Acoustic Planet (Nyári zápor), Diana (Little Bird), a Fatal Error (Kulcs), Gotthy (Csak 1 perc), Hajdu Klára (You’re Gonna Rise), Csepregi Éva fia, Heatlie Dávid (La Mama Hotel), Kállay-Saunders András és Slashkovic formációja, a The Middletonz (Roses), a The Sign (Ő), Vavra Bence (Szótlanság) és a Szabó Ádám és Katona Tamás alkotta duó, a yesyes (Incomplete).

A Fatal Error Kulcs című dala 45 ponttal nyerte A Dal 2019 második válogatóját. Az Acoustic Planet Nyári zápor című dalának 43 pont jutott, ezzel másodikként jutottak tovább, míg a Roses című dal a The Middletonz – azaz a Kállay-Saunders András és Slashkovic alkotta formáció – előadásában 41 ponttal harmadikként került be az elődöntőbe. Negyedikként Vavra Bence (Szótlanság) jutott tovább 39 ponttal, ötödikként pedig a 38 pontot kapó The Sign az Ő című dalával.

A hatodik továbbjutó a nézők szavazataival a yesyes és az Incomplete című dal lett, így a duó is bekerült az elődöntőbe.

A Dal második válogatójának vendége Deák Bill Gyula volt.