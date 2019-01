50 év után vallott szerelmet Kovács Katinak Szarvas József

Szarvas József büszkén vállalja, hogy éveken át ábrándozott Kovács Katiról. Ötven év után összeszedte a bátorságát, és írásban is bevallotta, hogy szereti – írja a Bors.

„Már kisfiú koromban, kapálás közben is Katiról álmodoztam” – árulta el a színművész, aki mindössze csak egyszer, egy teniszmeccsen köszönt rá a 15 évvel idősebb énekesnőre. Telefonon is csak tavaly, az életrajzi könyvének megjelenése után beszéltek. „Megszereztem Kati számát, és azonnal fel is hívtam, hogy közöljem vele: egy könyv főszereplője lett. Nagyon megdöbbent az 50 évet késett szerelmi vallomásomon” – mesélte.

Kovács Kati kedves dolognak tartja a színész rajongását, – szerinte Szarvasnál ez amolyan kamaszkori hóbort lehetett –, és végre ő is szívesen találkozna vele.