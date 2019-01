Emlékszel Puskás Petire a Jóban Rosszbanból?

Puskás Peti folytatja a mentorkodást, minden bizonnyal az X-Faktor következő évadában is szerepelni fog. Emellett pedig próbálja egyengetni eddigi versenyzői útját, persze a The Biebers zenekart is viszi párhuzamosan. Nos, 13 éve még egy másik csatornán tűnt fel, amire biztosan kevesen emlékeznek.

Íme Peti a Jóban Rosszban sorozatban:

„13 éve Svédként a Jóban Rosszban… durva. Olyan érzés mintha csak tegnap lett volna” – írta a fotójához Puskás Peti, aki kivételesen nem a 10 éves kihívást teljesítette, csupán nosztalgiázott kicsit.