Az ő kedvéért váltott stílust Oroszlán Szonja

A kutyamániás, a világtól, az emberektől, amennyire csak lehet elzárkózó és befelé forduló meseírónőt, Szakács Petrát játssza Oroszlán Szonja, azaz szöges ellentétét azoknak a komikus figuráknak, akiket korábban már megformált a kamerák előtt. Amikor a romantikus vígjáték rendezője, Dobó Kata ráosztotta a szerepet, egyúttal stílusváltást is kért tőle. Olyat, amit előtte a filmesek közül soha, senki sem.

„Teljesen kifordított önmagamból. Emlékszem a pillanatra, ahogy belenéztem a tükörbe, és nagyon meglepődtem azon, ahogy kinézek” – idézte fel nevetve az első találkozását új önmagával Oroszlán Szonja. Előbb a szőke tincseit kellett sötétbarna, Kleopátra-frizura formájú paróka mögé rejtenie, majd kapott hozzá egy szúrós nézést kölcsönző, vastagkeretes szemüveget is és különleges stílusú öltözéket, amivel máris előbújt belőle a Kölcsönlakás főhőseinek életét alaposan felkavaró, és feje tetejére állító vaskalapos, konzervatív írónő karaktere.

A színésznő kíváncsian várja, hogyan fogadja a közönség a számtalan vicces helyzetbe keveredő figuráját, akivel azért osztozik egy közös szenvedélyen is. Akárcsak Szakács Petra a filmben, civilben ő is hatalmas állatbarát. Lovat tart, van kutyája, és állatorvosi tanulmányokat is végez, de nem tervez szakmaváltást. A színésznői karrierjét viszont már nemcsak idehaza építi, hanem Amerikában is, ahol az év döntő részében tartózkodik.